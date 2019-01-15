Орешкин заявил о сокращении экономического неравенства в России

Уровень экономического неравенства в России постепенно снижается, хотя все еще остается недопустимо высоким, заявил министр экономического развития Максим Орешкин.

Выступая на экспертной дискуссии «Неравенство доходов в исторической перспективе» в рамках X Гайдаровского форума Орешкин отметил, что динамика сокращения неравенства, представленная в двух рассмотренных на форуме экспертных исследованиях, настраивает на «позитивный тон», передает ТАСС.

«При этом я согласен с посылом, что у нас он остается недопустимо высоким», – отметил он, говоря об уровне неравенства в России.

В ноябре заместитель директора института «Центр развития» ВШЭ Светлана Мисихина говорила, что в уровень социального неравенства в России будет расти после достижения в 2017 году самого низкого с 2006 года показателя.

В 2017 году количество граждан с доходами ниже прожиточного минимума впервые с 2012 года сократилось и составило 13,2% населения страны.