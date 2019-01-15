Названа вероятная причина подтопления тоннеля метро в Москве

Причиной поступления воды в тоннель метро на Люблинско-Дмитровской линии в перегоне между станциями «Окружная» и «Верхние Лихоборы» могло стать выбивание пробки тюбинга при бурении наклонного хода во время строительства второго вестибюля станции «Окружная», заявили в пресс-службе компании «Метрострой».

В сообщении компании говорится, что, по предварительной версии, «выбило пробку тюбинга вблизи служебной платформы в результате бурения наклонного хода при возведении второго вестибюля станции метро «Окружная», и «через образовавшееся отверстие поступила вода и вылилась на пути», передает ТАСС.

В данный момент «течь ликвидирована, ведутся работы по очистке пути и ремонту тюбинга».

Отмечается, что для инфраструктуры метро угрозы нет.

Напомним, во вторник в метро Москвы из-за подтопления закрыли три станции.