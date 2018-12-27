Захарова посчитала США плохим «международным жандармом»

США не справились с ролью «международного жандарма», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она отметила, что характер американского отношения к России является «абсолютно деструктивным», США сами «загоняют себя в угол по целому ряду международных вопросов», передает ТАСС со ссылкой на «Звезду».

Как заявила Захарова, Вашингтон продемонстрировал, что не справился с ролью «международного жандарма или полицейского, с ролью мирового судьи – во всех смыслах».

«Это плохо для всех», – отметила официальный представитель МИД России.

По ее словам, Запад хотел, чтобы США стали гарантом международной безопасности, но «то, что мы видим – это фиаско этих планов».