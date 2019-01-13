Движение поездов на участке Транссиба под Иркутском восстановлено

На участке Транссибирской магистрали под Иркутском полностью восстановили железнодорожное движение после схода вагонов на перегоне Делюр – Тыреть, говорится в сообщении Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД).

«13 января в 01.58 по московскому времени (06.58 по местному) движение поездов на участке Делюр – Тыреть ВСЖД было полностью восстановлено», – говорится в сообщении на сайте ВСДЖ.

Напомним, в субботу утром на перегоне Делюр – Тыреть с рельсов сошли 29 вагонов с углем, погибших и пострадавших не было. В результате были задержаны два пассажирских поезда: №5 Улан-Батор – Москва и №100 Москва – Владивосток.