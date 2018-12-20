Захарова рассказала, как в Германии понимают демократию

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала призыв Союза представителей средств массовой информации Германии (DJV) не выдавать лицензию на вещание порталу RT Deutsch.

Захарова написала в Facebook, что «три года назад аналогичная профструктура в Германии – Союз немецких учителей предложил включить «Майн Кампф» в школьную программу».

Она также привела слова главы немецкой Ассоциации учителей Йозефа Крауса, который счел книгу Адольфа Гитлера «полезной публикацией», так как «она уничтожает миф».

«Будни демократии», – добавила официальный представитель МИД.

Ранее стало известно, что DJV призвал надзорные органы ФРГ не выдавать лицензию немецкоязычному порталу RT Deutsch, который в данный момент доступен только в Сети, передает ТАСС.

Напомним, в декабре медиарегулятор Великобритании Ofcom признал телеканал RT виновным в нарушении правил вещания.

В ответ на это Роскомнадзор объявил о начале проверки телеканала BBC World News и интернет-ресурсов Би-би-си на предмет соответствия выпускаемых материалов российскому законодательству.