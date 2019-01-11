Опрос ОНФ показал проблемы с устройством детей-инвалидов в школы и детские сады

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11 января, пятница  |  Последнее обновление — 17:03  |  vz.ru
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Биткоин смог найти для себя в России новую нишу

Криптовалюты обрушились, но еще могут возродиться - уверяют специалистыФото: Yuriko Nakao/AFLO/Global Look Press
2018 год стал крушением надежд многих жертв криптовалютной лихорадки. Обвал курса криптовалют привел к массовому выходу из игры непрофессиональных инвесторов, поверивших, что деньги действительно можно делать из воздуха. И все же выяснилось, что биткоин и другие криптовалюты нашли свою нишу – и это, в частности, касается торговли между Россией и Китаем. Подробности...
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Лукашенко сказал «последнее прощай» объединению с Россией

В Минске призывают забыть о договоре Лукашенко – Ельцина 1999 годаФото: Владимир Родионов/РИА «Новости»
Лукашенко назвал разговоры о слиянии с Россией «притянутыми за уши». Одновременно он предупредил Москву – она может потерять единственного западного союзника. Что заставило «батьку» после долгих и тяжелых переговоров вновь разразиться резкими заявлениями? Возможно, дело не только в экономических трениях, но и в боязни того, что «Кремль готовит преемника» на выборах 2020 года? Подробности...
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Украинцев принудили к сексу по европейским нормам

С 11 января все украинские мужчины де-факто теряют презумпцию невиновностиФото: DanitaDelimont/Global Look Press
Если между двумя гражданами назревает половой акт, отныне они обязаны притормозить, задержать дыхание и сперва выполнить официальную процедуру – дать другу юридически значимое согласие на соитие. В противном случае один из партнеров может наутро пойти в полицию и пожаловаться на изнасилование. Этот безумный закон Киев зачем-то скопировал в Швеции, очень уж хотел понравиться Западу. Подробности...
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Трамп воспользовался провальной идеей Порошенко

Проект строительства стены Дональд Трамп решил довести до логического концаФото: Leah Millis/Reuters
Президент США Дональд Трамп готов ввести в стране чрезвычайное положение в связи с «гуманитарным кризисом». Прекратить этот кризис, по его мнению, способно лишь строительство стены на границе с Мексикой, финансирование которого блокируют демократы в Конгрессе. Попытки президента договориться с парламентариями зашли в тупик. Поможет ли Трампу введение режима ЧП обыграть своих оппонентов? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Нацисты не играют в «рыцарские турниры»

Егор Холмогоров, Публицист
Сказать, что «Т-34» фильм плохой, категорически нельзя. В нем есть и героизм, и сентиментальность, и техника боя, хоть и смешанные в причудливый фантасмагоричный коктейль. По сути, перед нами шедевр «дизельпанк-фантастики». Подробности...
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Само имя «Шарли Эбдо» теперь стараются не упоминать

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Вон тех необходимо понимать, потому что они бьются за свою веру и убеждения. Они, конечно, где-то как-то террористы, но и где-то как-то революционеры тоже. А революционер – это звучит гордо! Подробности...
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Темная сторона Америки грозит США

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Конечно, Америка крепкий пиратский корабль, видавший виды, но он давно устарел, сгнил и медленно тонет. Не Трамп создал все это множество проблем, а поколения его предшественников, но именно он, как самоотверженный, слегка безумный капитан, берется их разрешить, навлекая на себя лишь свист и улюлюканье команды. Подробности...
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        • Нет

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        • Хуже

        • Таким же, как и 2018-й

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        • До 5000 рублей

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        • Более 10000 рублей

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          Опрос ОНФ показал проблемы с устройством детей-инвалидов в школы и детские сады

          11 января 2019, 16:33

          Текст: Алексей Дегтярев

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          Почти половина родителей, воспитывающих детей с инвалидностью, признались, что столкнулись с трудностями при устройстве ребенка в образовательную организацию, об этом свидетельствует опрос Общероссийского народного фронта. Каждый третий считает, что его ребенок не должен получать образование в условиях инклюзии. Основная трудность в обучении детей-инвалидов – нехватка специалистов.

          Опрос проводился ОНФ совместно с фондом «Национальные ресурсы образования» среди 690 родителей из 68 регионов, сообщается в пресс-релизе организации, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

          «В России насчитывается более 2 млн детей с ограниченными возможностями здоровья, из них 700 тыс. – дети с инвалидностью. Задача государства – создать условия для получения ими образования, соответствующего их потребностям, и возможности для социализации. И эта задача, несмотря на все усилия, до сих пор не решена. Это касается как оснащенности инклюзивных классов, так и доступности коррекционных школ», – отметила координатор проекта ОНФ «Равные возможности – детям», депутат Госдумы Любовь Духанина.

          По признанию 14% опрошенных родителей, они полностью исключили возможность для обучения ребенка в образовательных учреждениях. Среди причин: отсутствие доступных коррекционных учреждений, специализированных групп в детском саду или школе, специалистов, доступной среды, специализированного питания, а также отказ руководителей принимать ребенка с инвалидностью. Многие родители вынуждены заниматься его обучением самостоятельно, иногда – на платной основе в реабилитационных центрах или частных образовательных организациях. Расходы родителей на дошкольное образование за месяц варьируются от 300 до 32 тыс. рублей, на общее – от 500 до 30 тыс. рублей, на дополнительное – от 400 до 52 тыс. рублей. При этом только 7% родителей сообщили, что получают компенсации за домашнее обучение ребенка-инвалида и им предоставлена льгота на получение дополнительного образования.

          Среди тех родителей, чей ребенок попал в детский сад или школу, 46% признались, что испытывали трудности при устройстве в образовательную организацию. Каждому третьему опрошенному хотелось, чтобы ребенок получал инклюзивное образование, но образовательная организация не смогла сформировать соответствующую среду. 30% респондентов сообщили, что в образовательной организации не оказалось адаптированных образовательных программ. 28% хотели, чтобы ребенок получал образование в специализированном классе или группе, но таких условий в образовательной организации также не нашлось. 16% родителям руководство школы или детского сада принципиально отказало в приеме ребенка, еще 2% родителей было предложено заплатить. Каждый четвертый родитель школьника с инвалидностью отметил, что ребенок обучается на дому.

          Треть родителей (32%) отрицательно отнеслись к идее обучения их ребенка в условиях инклюзии – особенности здоровья детей таковы, что они будут оказывать существенное влияние на весь процесс обучения. 34% респондентов отметили, что состояние и потребности ребенка будут влиять на ход занятий в классе, но незначительно. И 34% родителей отметили, что ребенок может осваивать школьную программу в том же объеме и темпе, что и другие ученики, и это не потребует каких-либо изменений в учебном процессе.

          По-прежнему не хватает профильных специалистов, обеспечивающих инклюзивное образование, как в школах, так и в детских садах. Родители школьников также указывают на отсутствие доступной среды, компьютерной техники, адаптированной для лиц с ограниченными возможностями здоровья, со специальным программным обеспечением, мероприятий по развитию инклюзивного образования. Многие дети также лишены возможности посещать кружки и секции. Для некоторых остается проблемой отсутствие понимания со стороны других родителей (20% – в детском саду, 15% – в школе) и детей (в детском саду – в 15%, в школе – в 20% случаев). При этом, несмотря на существующие трудности, родители благодарят педагогов за то, что они даже при условии отсутствия нужной квалификации находят время и силы для индивидуальной работы с особыми детьми.

          Родители надеются, что в будущем у их детей появится возможность заниматься с индивидуальным тьютором (60%), посещать детские инклюзивные лагеря (44%), получать инклюзивное образование интеллектуального характера (40%) или образование, где они сами могут выбирать предметы для своего ребенка (31%).

          Общероссийский народный фронт (ОНФ) – это общественное движение, созданное в мае 2011 года по инициативе президента России Владимира Путина, которое объединяет активных и неравнодушных жителей страны. Лидером движения является Владимир Путин. Главные задачи ОНФ – контроль за исполнением указов и поручений главы государства, борьба с коррупцией и расточительством, неэффективными тратами государственных средств, вопросы повышения качества жизни и защиты прав граждан.


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