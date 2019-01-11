Опрос ОНФ показал проблемы с устройством детей-инвалидов в школы и детские сады

Почти половина родителей, воспитывающих детей с инвалидностью, признались, что столкнулись с трудностями при устройстве ребенка в образовательную организацию, об этом свидетельствует опрос Общероссийского народного фронта. Каждый третий считает, что его ребенок не должен получать образование в условиях инклюзии. Основная трудность в обучении детей-инвалидов – нехватка специалистов.

Опрос проводился ОНФ совместно с фондом «Национальные ресурсы образования» среди 690 родителей из 68 регионов, сообщается в пресс-релизе организации, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«В России насчитывается более 2 млн детей с ограниченными возможностями здоровья, из них 700 тыс. – дети с инвалидностью. Задача государства – создать условия для получения ими образования, соответствующего их потребностям, и возможности для социализации. И эта задача, несмотря на все усилия, до сих пор не решена. Это касается как оснащенности инклюзивных классов, так и доступности коррекционных школ», – отметила координатор проекта ОНФ «Равные возможности – детям», депутат Госдумы Любовь Духанина.

По признанию 14% опрошенных родителей, они полностью исключили возможность для обучения ребенка в образовательных учреждениях. Среди причин: отсутствие доступных коррекционных учреждений, специализированных групп в детском саду или школе, специалистов, доступной среды, специализированного питания, а также отказ руководителей принимать ребенка с инвалидностью. Многие родители вынуждены заниматься его обучением самостоятельно, иногда – на платной основе в реабилитационных центрах или частных образовательных организациях. Расходы родителей на дошкольное образование за месяц варьируются от 300 до 32 тыс. рублей, на общее – от 500 до 30 тыс. рублей, на дополнительное – от 400 до 52 тыс. рублей. При этом только 7% родителей сообщили, что получают компенсации за домашнее обучение ребенка-инвалида и им предоставлена льгота на получение дополнительного образования.

Среди тех родителей, чей ребенок попал в детский сад или школу, 46% признались, что испытывали трудности при устройстве в образовательную организацию. Каждому третьему опрошенному хотелось, чтобы ребенок получал инклюзивное образование, но образовательная организация не смогла сформировать соответствующую среду. 30% респондентов сообщили, что в образовательной организации не оказалось адаптированных образовательных программ. 28% хотели, чтобы ребенок получал образование в специализированном классе или группе, но таких условий в образовательной организации также не нашлось. 16% родителям руководство школы или детского сада принципиально отказало в приеме ребенка, еще 2% родителей было предложено заплатить. Каждый четвертый родитель школьника с инвалидностью отметил, что ребенок обучается на дому.

Треть родителей (32%) отрицательно отнеслись к идее обучения их ребенка в условиях инклюзии – особенности здоровья детей таковы, что они будут оказывать существенное влияние на весь процесс обучения. 34% респондентов отметили, что состояние и потребности ребенка будут влиять на ход занятий в классе, но незначительно. И 34% родителей отметили, что ребенок может осваивать школьную программу в том же объеме и темпе, что и другие ученики, и это не потребует каких-либо изменений в учебном процессе.

По-прежнему не хватает профильных специалистов, обеспечивающих инклюзивное образование, как в школах, так и в детских садах. Родители школьников также указывают на отсутствие доступной среды, компьютерной техники, адаптированной для лиц с ограниченными возможностями здоровья, со специальным программным обеспечением, мероприятий по развитию инклюзивного образования. Многие дети также лишены возможности посещать кружки и секции. Для некоторых остается проблемой отсутствие понимания со стороны других родителей (20% – в детском саду, 15% – в школе) и детей (в детском саду – в 15%, в школе – в 20% случаев). При этом, несмотря на существующие трудности, родители благодарят педагогов за то, что они даже при условии отсутствия нужной квалификации находят время и силы для индивидуальной работы с особыми детьми.

Родители надеются, что в будущем у их детей появится возможность заниматься с индивидуальным тьютором (60%), посещать детские инклюзивные лагеря (44%), получать инклюзивное образование интеллектуального характера (40%) или образование, где они сами могут выбирать предметы для своего ребенка (31%).

Общероссийский народный фронт (ОНФ) – это общественное движение, созданное в мае 2011 года по инициативе президента России Владимира Путина, которое объединяет активных и неравнодушных жителей страны. Лидером движения является Владимир Путин. Главные задачи ОНФ – контроль за исполнением указов и поручений главы государства, борьба с коррупцией и расточительством, неэффективными тратами государственных средств, вопросы повышения качества жизни и защиты прав граждан.