Немецкий эксперт объяснил нелюбовь граждан Германии к русским туристам

«Если смотреть передачи, которые ведутся по вечерам по немецким каналам, то там обычно такая Россия: мафия, убийства. И вот этот образ складывается у людей» – заявил газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар, комментируя результаты опроса, согласно которым русские туристы вызывают негативное отношение у немцев.

Александр Рар считает, что в Германии смешанное отношение к русским туристам. С одной стороны владельцы гостиниц и ресторанов, официанты и другие сервисные службы зарабатывают на русских туристах больше денег, чем на других, отметил Рар. Однако у посторонних наблюдателей в тех же ресторанах и гостиницах русские своей щедростью вызывают зависть. «Сейчас это уже не вызывает такого раздражения, а пятнадцать лет назад, когда русские хотели демонстрировать, что они приехали в Европу с деньгами, и показывали их, это вызывало на Западе дикую зависть», – объяснил собеседник.

«В шестидесятые-восьмидесятые годы русских туристов не было, а первые русские, которые приезжали в девяностые годы, были бедными люди», – рассказал германский политолог. По его словам, первым русским туристам немцы сочувствовали – «они выехали на Запад без денег и вызывали только сожаление».

«В нулевые годы все эти русские неожиданно стали самыми богатыми туристами, приезжали в массовом порядке, забирали самые лучшие гостиницы и разбрасывались деньгами», – отметил Рар. Сейчас «многие русские за границей по-прежнему любят разбрасываться деньгами», – продолжил собеседник.

Такая перемена имиджа русского туриста вызвала бурную реакцию. «Все говорят, что эти деньги ворованные. Что это фальшивые банки, коррупция и так далее, этот имидж укоренился» – рассказал Рар. Таким образом, в начале нового века и произошла перемена отношения к русским, добавил он.

Сейчас русские туристы ведут себя абсолютно по-европейски, отметил Рар. «Если смотреть передачи, которые ведутся по вечерам по немецким каналам, то там обычно такая Россия: мафия, убийства. И вот этот образ складывается у людей», – подчеркнул эксперт. И на этом фоне, на фоне украинского кризиса, по его словам, формируется негативное отношение к русским.

«Спасает то, что существует русская культура, концерты, все-таки русских знают как культурных людей» – подытожил Рар.

Ранее немецкое издание Die Welt опубликовало результаты опроса, согласно которым русские туристы вызывают у немцев негативное отношение.