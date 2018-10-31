Врач скорой прокомментировал сообщения об изнасиловании фельдшера

«Население медленно, но верно деградирует, а врачи тоже люди», – заявил газете ВЗГЛЯД фельдшер скорой помощи Дмитрий Беляков, комментируя сообщения об изнасиловании женщины-фельдшера двумя врачами в Омске.

«Население медленно, но верно деградирует, как это ни прискорбно, а врачи тоже люди. Психиатрические бригады сократили почти везде, койки сократили», – посетовал медик.

Беляков отметил, что в обществе растет уровень агрессии, а вместе с ним увеличивается и количество преступлений. «Мы выезжали на вызовы 1 января: то один в другого ножницы воткнул, то морды друг другу набили. Врачи тоже люди и очень прискорбно, что в нашу среду все это начало проникать», – констатировал собеседник.

Преступление, по мнению Белякова, можно совершить в любом месте, в том числе и на подстанции скорой помощи. Если это технически возможно в полиции, то возможно и в больнице, и в комнате отдыха фельдшеров и в любом офисе, считает медик.

«На нашей подстанции, например, в новогоднюю ночь не было вообще никого. На 15 минут собрались, кто смог, и разъехались работать», – отметил Беляков.

Диспетчеры, по словам медика, во время дежурства находятся в диспетчерской и оттуда практически не выходят, санитаров у скорой помощи нет. Есть уборщицы, но они, как отметил собеседник, появляются эпизодически: пришли, убрали и ушли.

«На подстанции всегда есть комнаты, которые пустуют круглые сутки. Люди придут, положат вещи и целый день там никого нет», – пояснил собеседник.

Беляков отметил, что о подобном происшествии он слышит впервые. «Я работаю на скорой 16 лет и за мою практику ни разу такого не было ни в Москве, ни в Подмосковье. Я даже не слышал о таких вещах», – добавил он.

Напомним, фельдшер из Омска обвинила врачей скорой в изнасиловании. 40-летняя сотрудница скорой помощи обратилась в полицию с заявлением о том, что 1 января в комнате отдыха ее изнасиловали два врача.

Между тем на станции главного врача скорой помощи в Омске поставили под сомнение достоверность данной информации.

Следственный комитет по факту полученного заявления начал проверку.