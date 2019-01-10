В Сирии поймали воевавшего за ИГ 16-летнего гражданина США

На сирийской территории захвачен 16-летний американец, воевавший на стороне террористической группировки «Исламское государство*» (запрещена в России).

Если американское гражданство молодого человека будет подтверждено, он будет первым несовершеннолетним из Соединенных Штатов, пойманном на сотрудничестве с террористической группой за рубежом, пишет The New York Times.

На передовой в борьбе против «Исламского государство*» за все время были взяты живыми только пять американских граждан. В их числе – недавно арестованный 34-летний Уоррен Кристофер Кларк, бывший учитель на замену в одной из школ Техаса. Он был пойман в Сирии в воскресенье.

О захвате 16-летнего мальчика объявили «Сирийские демократические силы» (SDF). Уточняется, что группу из восьми боевиков-иностранцев, включая, как утверждает NYT, граждан России, Украины, Германии, Таджикистана, Казахстана и Узбекистана, задержали на подконтрольной ИГ* территории на северо-востоке Сирии.

В начале прошлого года бойцы американского спецназа начали в Сирии поисковую операцию в попытке обнаружить места захоронений останков граждан западных стран, в том числе США, которые были взяты в плен и убиты боевиками «Исламского государства».