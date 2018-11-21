В Минобороны дали объяснения по поводу сгоревшего в атмосфере военного спутника

Российский военный спутник «Космос-2430», исключенный из состава орбитальной группировки в 2012 году, утром субботы 5 января был планово сведен с орбиты и сгорел над Атлантическим океаном, сообщили в командовании Воздушно-космических сил России.

Там уточнили, что космический аппарат военного назначения был сведен с орбиты в субботу в 09.48 мск. Он полностью сгорел в плотных слоях атмосферы над территорией Атлантического океана на высоте около 100 километров, передает РИА «Новости».

«Дежурными силами Космических войск ВКС России схождение аппарата с орбиты контролировалось на всех участках траектории», – сообщили в командовании.

Космический аппарат был запущен в 2007 году, а в 2012 году был выведен из состава орбитальной группировки Российской Федерации.

Ранее в США сообщили, что в атмосфере сгорел российский космический аппарат «Космос-2430» системы предупреждения о ракетном нападении «Око».