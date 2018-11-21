Андрей Мягков вступился за осужденную священником «Иронию судьбы»

Актер Андрей Мягков, который в фильме Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» сыграл Евгения Лукашина, ответил митрополиту Рязанскому Марку, который счел, что картина противоречит основам христианства.

«Я думаю, что Рязанский митрополит очень недалек умом, что ж тут говорить, если это так?» – сказал Мягков радиостанции «Говорит Москва».

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, митрополит Рязанский Марк перед Новым годом выступил с критикой фильма, который традиционно показывают каналы в праздничные дни. «Кажется, в фильме Эльдара Рязанова нет ничего плохого, но на самом деле идея, которая сокрыта в основе этого фильма, безусловно, не является положительной», – полагает он. Более того, по его мнению, фильм подрывает устои христианства – неустанного труда над собой.

Впрочем, глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал слова председателя финансово-хозяйственного управления РПЦ митрополита Рязанского и Михайловского Марка о фильме Эльдара Рязанова лишь его личным мнением.

В своем Telegram-канале Легойда написал, что «Ирония судьбы» – любимая миллионами «прекрасная и добрая новогодняя сказка», которая повествует «о любви и дружбе».

«Конечно, как всякое произведение искусства фильм может нравиться или не нравиться любому человеку. В том числе и митрополиту. Это его личное мнение. С которым можно соглашаться или не соглашаться. Все зависит от настроения, вкуса и художественных предпочтений. Главное, чтобы все мы: и те, кто будет смотреть этот фильм, и те, кто этого не сделает, постарались в новом году стать добрее и ближе друг ко другу», – написал Легойда.

Отметим, что год назад Андрею Мягкову также пришлось заступаться за любимый миллионами фильм, когда он комментировал отказ Первого канала от трансляции.