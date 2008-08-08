Польского сенатора выгнали из партии из-за слов о Путине

Польского сенатора Мачей Грубского вынудили выйти из партии «Гражданская платформа» из-за слов об уважении к президенту России Владимиру Путину.

Ответственный за партийную дисциплину Лукаш Абгарович сообщил, что членство Грубского в «Гражданской платформе» было приостановлено после его интервью агентству Sputnik, передает РИА «Новости».

В интервью он говорил, что «очень впечатлен» Путиным и испытывает к нему «полное уважение». Также он отметил, что не согласен с поддержкой Украины в споре с Россией.

В «Гражданской платформе» заявили, что не разделяют позицию сенатора. «Это высказывание точки зрения, вредной для интересов государства», – отметил Абгарович.

Сам Грубский сообщил, что в понедельник подаст заявление о выходе из партии.