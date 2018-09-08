В Германии рассказали о позоре Запада в Сирии

Европейская и американская политика на Ближнем Востоке оказалась провальной, Запад упустил возможность повлиять на развитие ситуации в Сирии, заявил председатель комитета бундестага по внешней политике Норберт Реттген.

В интервью изданию Kieler Nachrichten он сказал, что в Идлибе вскоре начнется масштабная операция, ведущую роль в которой будут играть сирийское правительство, Россия и Иран. По его словам, это является последствием политики Запада в этом регионе в последние годы, передает РИА «Новости».

Реттген считает, что ответственность за провал западной политики на ближневосточном направлении несет 44-й президент США Барак Обама, который в 2013 году «не отреагировал военным образом на химатаку Асада», несмотря на обещания провести военную операцию.

Глава комитета бундестага также считает, что Европа стала «дипломатической попрошайкой», потерявшей все свое влияние. По его словам, это привело к усилению России и Ирана. «Теперь нам приходится просить Россию, Иран и Асада не делать снова то, что они делали все это время. И мы вообще-то точно знаем, что они не исполнят нашу просьбу», – заявил Реттген.

Кроме того, он раскритиковал Европейский союз за игнорирование собственных ошибок, нежелание их анализировать и исправлять. «Германия, Франция и Италия – не сделали ни единого вывода из собственного провала. Европа по полной облажалась в Сирии – по-другому и не скажешь», – заявил Реттген.

Газета ВЗГЛЯД ранее подробно анализировала результаты тегеранской встречи «большой ближневосточной тройки» в составе России, Турции и Ирана, на которой обсуждалось сирийское урегулирование и в первую очередь ситуация в провинции Идлиб.

Министерство обороны России предупреждало о подготовке противниками Дамаска новых провокаций в Сирии и одновременном стягивании в регион военных сил США для массированного ракетного удара.