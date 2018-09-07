Американский аналитик назвал Россию «страной-изгоем»

Российский постпред в ООН Василий Небензя не смог доказать мировому сообществу, что Россия не является «изгоем», пишут американские СМИ.

«В четверг в ООН у России была прекрасная возможность показать миру, что она не является государством-изгоем. Вместо этого посол России прибегнул к знакомому ритуалу отрицания всего», – пишет Кейр Джайлс из CNN.

По мнению автора, Москва старается переложить ответственность за инцидент в Солсбери на другие страны.

Джайлс считает, что Россия могла бы выбрать пусть деэскалации напряженности и спасти «хотя бы часть своей международной репутации», когда Британия представила Совбезу ООН результаты расследования инцидента в Солсбери.

«Представитель ООН в России снова вернулся к пустому отрицанию и сарказму, не выразив и малейшего сожаления о том, что невинная женщина погибла, а другие люди пострадали из-за действий сотрудников разведки его страны», – пишет журналист.

Он утверждает, что если Россия хочет доказать непричастность к нападению в Солсбери, она может идентифицировать двух подозреваемых, названных Британией.

«Неспособность сделать это, защита двух подозреваемых – все это подтверждает, что Россия по крайней мере оправдывает использование отравляющих веществ для совершения покушения на чужой территории», – считает Джайлс.

По его мнению, это также подтверждает версию Британии о том, что приказ об отравлении якобы отдавало высокопоставленное руководство России.

Постпред России в ООН Василий Небензя в четверг заявил, что в выступлениях премьера Терезы Мэй услышал только набор лжи о «якобы двойных агентах как законной цели убийства для российских спецслужб», а также о якобы тренировках спецслужб по использованию химоружия, о разработке Россией «боевых отравляющих веществ», кибератаках, попытках госпереворота в Македонии и так далее. «Я не буду перечислять весь этот бездоказательный лживый коктейль», –сказал Небензя.

В среду Лондон назвал имена подозреваемых в покушении на Скрипалей в Солсбери: это якобы «офицеры ГРУ» Александр Петров и Руслан Боширов. Имена их Лондон считает вымышленными.