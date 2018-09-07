Путин назначил полпреда в ПФО

Полномочным представителем президента в Приволжском федеральном округе назначен Игорь Комаров.

«В соответствии с п. «к» ст. 83 Конституции РФ назначить Комарова Игоря Анатольевича полномочным представителем президента в Приволжском федеральном округе», – говорится в указе Владимира Путина, опубликованном на сайте Кремля.

В последнее время Игорь Комаров работал в министерстве науки и высшего образования. Ранее он возглавлял Роскосмос, но в конце мая на этом посту его сменил бывший вице-премьер Дмитрий Рогозин.

С 24 августа обязанности полпреда исполнял и.о. заместителя полномочного представителя Игорь Паньшин, после того, как Михаил Бабич был назначен послом в Белоруссии.