Россияне стали значительно чаще ездить в Крым и Сочи

На основе предварительных выводов по сезон участники рынка сообщили, что россияне стали чаще ездить на курорты Крыма и Сочи, прирост за год составил свыше 15%.

«В этом летнем сезоне наблюдаем рост интереса у наших клиентов к отдыху в Крыму. Спрос на туры в Крым превысил показатели аналогичного периода прошлого года на 27%, при этом спрос на наземное размещение в Крыму увеличился в 1,5 раза. В лидерах спроса - курорты Южного побережья Крыма от Ялты до Алушты, далее по популярности следуют курорты Восточного и Западного побережья», – приводит ТАСС слова представителя пресс-службы туроператора «Библио-Глобус».

Курорты Сочи, по ее словам, являются однозначным лидером в предпочтениях россиян. Во время «бархатного сезона» на это направление приходится 60% продаж.

В четверг в Крыму сообщили, что количество туристов на полуострове в этом году может приблизиться к рекорду со времен СССР.