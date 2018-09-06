Найден загадочный «Мартин из ООН» из дела о трагедии в ЦАР

Журналист Ольга Мясникова нашла сотрудника миссии ООН Мартина; человека с таким именем называли фиксером убитых в ЦАР российских журналистов.

Мясникова связалась с Мартином из ООН, – тем самым, «которого, по словам пресс-секретаря миссии, не существует, и который там якобы не работает», написала она в Facebook.

Он ответил: «Дорогая Ольга. Я – не фиксер. Ни с кем из упомянутых вами персон (прим.: журналисты, Чепель, Романовский, Бьенвеню) никогда не контактировал. Телефон (который дал журналистам Романовский) – не мой».

Она отметила, что контакты Мартина нашла за три часа. «Мартин был заявлен как единственный представитель шведов в миссии в ЦАРе, у него шестилетний опыт работы в ООН», – отметила она.

Журналист делает вывод о том, что либо Мартин врет, либо телефон, который дал сотрудник ФАН Кирилл Романовский группе, принадлежал не Мартину.

Напомним, 30 июля Кирилл Радченко, Орхан Джемаль и Александр Расторгуев были убиты в ЦАР, где они снимали кино по заказу проекта Ходорковского «Центр управления расследованиями». Фиксером журналистов в ЦАР должен был стать человек по имени Мартин, который представился сотрудником миссии ООН, но он перестал выходить на связь. В ООН заявили, что у них в ЦАР нет сотрудника по имени Мартин.

Пресс-секретарь Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Центральноафриканской Республике (МИНУСКА) Владимир Монтейро сообщал, что погибшие российские граждане не обращались к миротворцам ООН по прибытии в ЦАР.