В центре Екатеринбурга из автомата расстреляли автомобиль

Трое неизвестных в масках расстреляли автомобиль марки Audi А8 вечером в среду в Екатеринбурге.

Инцидент произошел в районе улицы Завокзальной около 17.30, сообщили в паблике «Инцидент Екатеринбург» во «ВКонтакте».

«В Екатеринбурге введен план «Перехват» по машине ВАЗ-2112, У644РР/96, черный цвет. Полчаса назад лица, находящиеся в данной машине расстреляли из автомата, предположительно, судя по гильзам, автомашину Ауди А8», – говорится в сообщении.

В другом посте отмечается, что неизвестные стреляли из автомата «Калашникова».

Также пользователи соцсети добавили, что возле заправки «Газпром» на Завокзальной «ходят полицейские в бронежилетах». Очевидцы также публиковали видео с места происшествия.