В России ускорился рост ВВП

Минэкономразвития сообщил, что рост ВВП России ускорился с 1,1% в июне до 1,8% в июле в годовом выражении.

«Из базовых отраслей основной вклад в ускорение роста ВВП внесло восстановление динамики промышленного производства после исчерпания действия временных негативных факторов. При этом увеличение темпов роста добывающих отраслей в июле, помимо прямого положительного вклада в динамику выпуска, также способствовало улучшению показателей грузооборота транспорта», – приводит ТАСС информацию из материалов ведомства.

В июне динамика ВВП замедлилась после показателя 2,2%, который наблюдался в мае и апреле. Промышленное производство в июне также замедлилось: до 2,2% после 3,7% в мае.