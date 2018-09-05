Со Спейси и Сигала сняли часть обвинений

Актеров Кевина Спейси и Стивена Сигала не будут обвинять в сексуальных домогательствах по обстоятельствам, произошедшим в 1990-е годы, в связи с окончанием срока давности.

В постановлении прокуратуры Лос-Анджелеса говорится, что одно из обвинений против Спейси касается его якобы развратных действий в 1992 году, сообщает телеканал «360» со ссылкой на портал TMZ.

«Таким образом, проведение анализа обоснованности и слабости свидетельских показаний не представляется необходимым», – отметили в прокуратуре.

То же касается и выдвинутого обвинения в отношении Сигала – женщина заявила о том, что он ее изнасиловал в 1993 году.

При этом в отношении Спейси по-прежнему проводится расследование по другим обвинениям.

Напомним, новое обвинение в сексуальных домогательствах в адрес актера Кевина Спейси появилось в конце августа. Ранее его обвинили мексиканский актер Роберто Кавазос и американский актер Энтони Рэпп, снявшийся в сериале Star Trek, а также еще девять человек, участвовавших в работе над сериалом «Карточный домик».

В начале августа прокуратура начала проверку в отношении актера Стивена Сигала, которого в домогательствах обвиняют три бывшие ассистентки, семь актрис и телеведущих второго плана.