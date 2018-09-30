Putin Team и Виктория Дайнеко устроили праздник к Дню пожилого человека

Неформальное общественное движение Putin Team («Команда Путина») и певица Виктория Дайнеко устроили праздник к Международному дню пожилых людей, который с 1991 года ежегодно отмечается 1 октября.

Главная цель праздника, который каждый год отмечается на международном уровне, заключается в том, чтобы обратить внимание общества на проблемы и трудности, с которыми сталкиваются люди пожилого возраста, говорится в сообщении организаторов мероприятия, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Putin Team и Виктория Дайнеко в рамках акции «С уважением к прошлому» посетили пансионат для пожилых людей в Электрогорске и устроили праздник для его подопечных.

Волонтеры провели концерт, на котором под аккомпанемент баяна исполняли любимые песни постояльцев пансионата.

«Это непередаваемые ощущения – когда видишь улыбки и радость в глазах бабушек и дедушек… Спасибо Putin Team за то, что дали возможность поучаствовать в акции «С уважением к прошлому» и подарить тепло тем, кто в этом так нуждается», – сказала Дайнеко.

Акция «С уважением к прошлому» была запущена одним из участников Putin Team, жителем Санкт-Петербурга, 27 февраля 2018 года, в День полного снятия блокады города Ленинграда. Он вступил в движение и предложил инициативу – проявить внимание к ветеранам и одиноким пожилым людям, оказать им помощь и сохранить для потомков истории их жизней. За семь месяцев с начала акции в ней приняли участие 650 человек в 52 городах России, они посетили 1 тыс. 310 ветеранов, тружеников тыла и детей войны.

Putin Team – это неформальное общественное движение, созданное в конце 2017 года по инициативе хоккеиста Александра Овечкина. В «Команду Путина» вступили Павел Буре, Евгений Малкин, Илья Ковальчук, Сергей Тетюхин, Светлана Журова, Елена Исинбаева, Сергей Карякин, Евгений Гомельский, Валерий Газзаев и многие другие. Присоединиться к движению может каждый, достаточно заполнить форму на сайте.