Момент ДТП с пятью погибшими попал на видео

В сети появилось видео ДТП на федеральной трассе М-5 «Урал» в Самарской области, в котором погибли пять человек.

Видео с регистратора опубликовал паблик «Must – плохие новости» во «ВКонтакте». На кадрах минивэн Toyota Lite выехал на встречную полосу и врезался в грузовик Volvo. После удара легковой автомобиль отбросило на Mitsubishi и Toyota Mark, которые ехали сзади.

ДТП произошло в 07.20 мск в субботу в Исаклинском районе Самарской области. Пресс-служба ГУ МВД России по региону сообщала, что, по предварительной версии, водитель грузовика, который ехал со стороны Самары в направлении Уфы, выехал на полосу встречного движения и врезался в три легковых автомобиля. В аварии погибли пять человек.