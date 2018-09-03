Немцы увидели в учениях «Восток» воплощение страхов США

Немецкая пресса прокомментировала масштабные военные учения России «Восток-2018», которые пройдут в сентябре.

Handelsblatt пишет, что масштаб учений сравним с крупнейшими операциями Второй мировой войны, передает РИА «Новости».

Эксперты считают учения сигналом со стороны России, при этом отмечается, что маневры воплощают в жизнь страхи США о военном сотрудничестве России и Китая.

Подтверждением хороших отношений Москвы и Пекина служит и запланированный Восточный экономический форум, пишет издание.