Захарова назвала шулерством заявления о встрече Лаврова и главы МИД Британии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявления Форин-офиса о встрече министра иностранных дел Лаврова с главой МИД Великобритании Джереми Хантом во время Генассамблеи ООН шулерством.

«Это очередное шулерство наших британских коллег. Никакой встречи с Лавровым не было, никто никому на вид ничего не поставил. Утром прошел рабочий завтрак от имени генерального секретаря ООН для стран-членов «пятерки»,о – сказала Захарова во время эфира на «России-1».

Напомним, глава британского Форин-офиса заявил, что провел «довольно жесткий» обмен мнениями с Лавровым на полях 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. В российской делегации сообщили, что глава МИД России не проводил 27 сентября никаких встреч с Хантом.