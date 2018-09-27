Захарова назвала шулерством заявления о встрече Лаврова и главы МИД Британии

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НОВОСТЬ ЧАСА:Появились свидетельства начала поставок С-300 в Сирию
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Мотивы новых американских санкций вовсе не политические
Доклад России по Крыму в СПЧ ООН довел украинскую делегацию до истерики
Ил-20 погубила поразительная случайность
Почему чернокожий министр ДНР перешел на сторону Киева
Погибшего десантника подвела редчайшая случайность
Бунт Европы против своего ничтожества
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Решение Берлина, Лондона и Парижа пойти против США в вопросе о ядерной сделке с Ираном стало геостратегической сенсацией. Неизвестно, сколько они на этой позиции продержатся, особенно Соединенное Королевство, но прецедент неспособности «сверхдержавы» обнулить разом всю многостороннюю дипломатию создан. Подробности...
С гуглом по жизни
Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
Двадцать лет назад мир изменился навсегда. У всех нас изначально разные возможности, и знание доступно не всем, но интернет и Google уравняли шансы. В этом куда больше надежды для нашей цивилизации, чем в том, что сделал Сэмюэл Кольт. Подробности...
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Замена удалёнщика Джонсона на удалёнщика Иванова
Олег Макаренко, бизнесмен, блогер, журналист
Квалификация и трудолюбие весьма щедро оплачиваются в современном мире, и если кому-то не нравится средняя зарплата в России, он может теперь, не вставая с кресла, получать среднюю зарплату в Германии или в США. Подробности...
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Путин пострелял из снайперской винтовки
Во время посещения парка «Патриот» в подмосковной Кубинке президент России пострелял из винтовки СВЧ-308 с расстояния 600 метров. Как сообщается, стрельба оказалась удачной – по большей части мишень была пораженаПодробности...
Путин и Си Цзиньпин приготовили блины с икрой и выпили водки
Владимир Путин и Си Цзиньпин в рамках IV Восточного экономического форума посетили выставку «Улица Дальнего Востока». Там лидеры России и Китая сами приготовили блины с черной и красной икрой. Кроме того, по предложению российского президента по русской традиции они выпили немного водкиПодробности...
В США выбрали «Мисс Америка 2019»
В США состоялся финал конкурса красоты «Мисс Америка 2019», который впервые проводился по новым правилам. Организаторы конкурса заявили, что отказываются от традиционного дефиле в купальниках, так как больше не оценивают внешность участниц и привычные стандарты красоты больше не имеют значенияПодробности...
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