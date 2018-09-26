Россия обжаловала в ВТО решение по спору о Третьем энергопакете

Представители России подали апелляцию в орган по разрешению споров ВТО, намереваясь оспорить решение Третейской группы по спору с ЕС о Третьем энергопакете, сообщает Минэкономразвития.

«26 сентября 2018 года РФ подала в орган по разрешению споров ВТО контр-апелляционную жалобу по спору «ЕС и его государства члены – меры в отношении энергетического сектора». Речь идет о мерах, решение по которым было вынесено Третейской группой не в пользу России», – передает ТАСС сообщение МЭР.

ВТО ранее объясняла, в чем Россия проиграла спор с ЕС по Третьему энергопакету. При этом и Минэкономразвития, и Еврокомиссия расценили решение ВТО как победу.

Третий энергопакет был принят в 2009 году. Это закон ЕС, который ограничивает монополию поставщиков газа и электричества, блокирующих поставки конкурирующих энергетических компаний за счет владения сетями доставки к потребителям.