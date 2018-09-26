Песков анонсировал визит Путина на саммит СНГ в Душанбе

Президент России Владимир Путин посетит саммит СНГ в Душанбе, а также приедет в Баку на встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В четверг рано утром Путин прилетит в Баку, где пройдет форум регионов России – Азербайджана, передает РИА «Новости» со ссылкой на Пескова.

«Главы государств Путин и Алиев пообщаются с главами регионов, выступят перед ними, но перед этим также президент посетит некоторые соревнования в рамках ЧМ, который по дзюдо, который сейчас проходит в Баку», – сказал он.

К вечеру четверга Путин уже прибудет в Душанбе.

«Несколько рабочих совещаний и подготовка к предстоящему саммиту СНГ – совету глав государств СНГ, который состоится в Душанбе завтра вечером. Завтра вечером президент уже будет в Душанбе на неформальном обеде, и послезавтра состоятся все мероприятия в рамках СГГ СНГ», – рассказал он.

До поездки, в среду, Путин займется проблематикой нескольких регионов России, сказал Песков.

«Мы сообщим вам в течение ближайших часов. Не буду этого анонсировать традиционно», – отметил он.