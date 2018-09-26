В московском банке подорвали банкомат

Неизвестные подорвали банкомат в одном из отделений «Райффайзенбанка» в Москве, обошлось без жертв.

«Злоумышленники совершили подрыв банкомата в отделении «Райффайзенбанка» по адресу: Грина, 11. Пострадавших в результате инцидента нет», – сообщили РИА «Новости» в пресс-службе банка.

Это произошло 25 сентября. Сейчас правоохранительные органы устанавливают личности преступников, содействие им оказывают сотрудники подразделения экономической безопасности банка.

Сумму похищенных средств в банке не называют.

Отделение продолжило работу в 10.00 мск.

Поврежденный банкомат заменят на новый в течение недели.

В апреле стало известно, что в Саратове полиция пять лет не может поймать вскрывающего банкоматы вора, скрывающегося благодаря тщательному гриму.