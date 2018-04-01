В Саратове вор с помощью грима обчищает банкоматы

Полиция Саратова на протяжении пяти лет пытается поймать вора, который вскрывает местные банкоматы и скрывается от правосудия благодаря тщательному гриму.

Мужчина действует по стандартной схеме, не берет с собой оружия и не надевает маску. Вместо этого он тщательно гримируется, спокойно подходит в банкомату, вскрывает его за пару минут и быстро растворяется в толпе, сообщает Telegram-канал Mash.

Прохожие принимают его за инкассатора, на месте происшествия не удается обнаружить никаких следов, а сам вор надолго ложится на дно, отмечает паблик.

«С 2013 года он вскрыл четыре банкомата, унес 5 миллионов и давайте будем честными: это даже красиво», – заключает Telegram-канал.

30 марта в Екатеринбурге неизвестные ограбили кафе «Замес» в центре города, злоумышленники вынесли из заведения 50 килограммов пельменей.