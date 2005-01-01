Доренко поспорил с Голиковой о повышении возраста продажи алкоголя

Журналист Сергей Доренко объяснил, почему бесполезно повышать возраст продажи алкоголя.

«Голикова Татьяна Алексеевна хочет повысить возраст для легальной продажи алкоголя. Бухло детям продавать с 20 лет, например. Тут я согласен. Сам с ужасом смотрю на восемнадцатилетних девушек – сущие, Татьяна Алексеевна, дети. Я бы им не только спиртное запрещал бы, а и другое всякое нехорошее», – заявил главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко. Об этом он написал в своем Telegram-канале Расстрига.

По его словам, запрещать продажу спиртного и половые контакты нужно до 25 лет, но назвал ряд нюансов, которые могут свести на нет инициативу:

«С другой стороны, мадам Голикова, вспомните себя в 1982 году шестнадцатилетней девчонкой – голова кругом, гормон взрывает голову, вы пьяны животным оптимизмом, а какая-то 52-хлетняя старуха запрещает немного вина из пластикового стаканчика на пикнике. Гадко же? И вы ждете не дождетесь, когда вам станет 18 – вы теперь человек в законе и имеете право. Но старики и старухи опять вам запрещают. Вы восемнадцатилетняя охарактеризовали бы себя пятидесятидвухлетнюю пейоративно, полагаю. Позвольте им дерзость и хмель и радость, Татьяна Алексеевна», – попросил Доренко, и рассказал историю своего раннего алкогольного отравления.

На ваш взгляд В правительстве обсуждается идея повысить возраст продажи алкоголя с 18 до 20-21 года. Вы с этим согласны? Да, нужно повысить

Нет, нужно оставить как есть

Нет, нужно убрать ограничения продажи алкоголя по возрасту



«Я украл у отца в гараже спирт в 11 лет, развел его водой с вареньем, выпил и проблевался, а потом долгие годы не хотел ничего такого. Я попробовал дернуть и дернул даже план в 13 лет на реке Кие, впадающей в Уссури, в 13 же лет и бросил. И никогда больше к этому не возвращался. Татьяна Алексеевна, поверьте, чем раньше пороки хлынут на голову молодежи, тем раньше они от этих пороков отвратятся. И чем больше старичьё будет запрещать пороки – тем они будут слаще», – подытожил журналист.

Ранее сообщалось, что правительство рассмотрит варианты возрастного ограничения продажи алкогольной продукции.