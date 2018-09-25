МИД раскритиковал санкционное давление США на Венесуэлу

Директор Латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин заявил во вторник, что Москва категорически не приемлет новые санкции США в адрес Венесуэлы и ее политических деятелей.

По его словам, такая политика приведет лишь к усугублению ситуации и не решит никаких проблем.

«Мы категорически не приемлем практику санкционного давления против суверенных государств как в принципиальном плане, так и в данном случае, против политических деятелей Боливарианской республики Венесуэла. Мы искренне считаем, что такая политика ни в коей мере не способствует решению тех задач, которые стоят сейчас перед страной. А наоборот ведут к ухудшению ситуации», – приводит РИА «Новости» слова Щетинина.

Напомним, во вторник США ввели санкции против шести граждан Венесуэлы, включая вице-президента Венесуэлы Родригеса Гомеса, главу минобороны страны Падрино Лопеса и супругу президента Николаса Мадуро – Силию Флорес. Также санкции коснулись трех компаний и находящегося в штате Флорида частного самолета стоимостью в 20 млн долларов.