В ЦБ объяснили, что происходит с рублем

Укрепление рубля произошло в результате комплекса факторов, включая динамику мировых цен на нефть и действия регулятора, сообщила первый зампред Банка России Ксения Юдаева.

«Во-первых, мы видим на всех рынках emerging market укрепление и в целом удешевление доллара – это первый фактор. Во-вторых, я думаю, наше решение способствовало снижению волатильности», – цитирует Юдаеву РИА «Новости».

Кроме того, по ее словам, влияние на курс рубля оказала цена на нефть. «Безусловно, это нельзя все полностью списать на цену нефти», – пояснила она.

Ранее во вторник замминистра финансов Владимир Колычев говорил, что операции Банка России на рынке способствовали тому, что ситуация с курсом рубля «несколько успокоилась».

С 10 сентября рубль вырос на 7,5% относительно доллара и на 6,2% относительно евро. Во вторник утром курс доллара снизился до 65,72 рубля, евро снизился до 77,26 рубля.