Военный эксперт оценил возможность уничтожения Израилем сирийских С-300

«Чисто технически израильские ВВС вполне в состоянии уничтожить С-300, однако никто в Израиле подобного развития ситуации не хочет», – сказал газете ВЗГЛЯД израильский военный эксперт Андрей Кожинов.

«Технически возможно все, дело не в этом. Дело в том, что эта поставка, по сути, ставит нас, Россию и Израиль, на грань прямого военного противостояния. И здесь уже возникает вопрос, кто будет принимать решение либо об атаке с помощью С-300 против израильских самолетов, либо о противодействии системам С-300», – заявил Андрей Кожинов.

По мнению Кожинова, Израиль не откажется от атак Сирии, пока там действуют иранские вооруженные силы, которые, как уверены израильтяне, представляют угрозу для их страны и фактически после поставки С-300 будут использовать российский «зонтик» ПВО для собственного прикрытия.

«Израиль не хотел бы противостояния с Россией, Израиль в России никогда врага не искал. Но в данном положении может сложиться ситуация, которую называют «стратегический ефрейтор», когда в конечном итоге офицер младшего чина принимает решение либо о сбитии израильского самолета, либо об ударе этого самолета. Из-за решения этого «стратегического ефрейтора» могут быть реальные стратегические последствия для двух государств. Мы сейчас, к сожалению, находимся на грани серьезного кризиса. Как Израиль будет реагировать, пока непонятно, нет официальных заявлений, видимо, вопрос изучают. Знаем только, что прошел разговор Путина и Нетаньяху», – отметил Кожинов.

Появление С-300, по мнению эксперта, серьезно меняет обстановку в регионе.

«Нашим ВВС будет действовать не то чтобы совсем невозможно, но сложнее. При этом наличие у сирийцев, именно у сирийцев, С-300 ставит под угрозу наше международное гражданское воздушное сообщение, потому что в зависимости от дислокации комплекса вполне вероятно, что аэропорт Бен-Гурион попадет в радиус его действия. Это значит, что любой гражданский борт, влетающий или вылетающий, по сути, находится на радарах военной системы. Это может привести к нехорошим последствиям», – сказал он.

Однако если С-300 будет обслуживаться российскими военнослужащими, ситуация поменяется, так как израильские военные не будут наносить без самой крайней необходимости удары по этому комплексу, считает он.

«Политика Израиля заключалась в том, чтобы наносить удары по объектам в Сирии, не нанося ущерба российским военнослужащим и вообще интересам России. Если там будут российские военнослужащие, то они будут служить своего рода «живым щитом». Но куда это развернется в конечном итоге, непонятно. Хотелось бы верить, что найдут в конечном итоге какой-то выход из сложившейся ситуации», – сказал эксперт.

При этом Кожинов оговорился, что «Израиль вину за Ил-20 на себя не берет и не возьмет, потому что, с израильской точки зрения, мы никоим образом не могли способствовать тому, что сирийцы по глупости сбили российский самолет».

Ранее в понедельник ситуацию с поставкой С-300 в Сирию обсудили президент России Владимир Путин и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

О решении возобновить поставки в Сирию комплексов С-300 объявил министр обороны Сергей Шойгу. Он заявил, что это необходимо для укрепления противовоздушной обороны САР.

Поставки С-300 стали ответом России на гибель Ил-20 из-за действий Израиля.