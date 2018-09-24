Националисты во Львове избили девушку и двух парней

Группа агрессивно настроенных националистов во Львове напала на активистов анархистской организации «Черный стяг», девушка получила ножевое ранение и перелом руки, молодой человек находится без сознания с открытой черепно-мозговой травмой, сообщила представитель организации Марта Островская.

«На моих товарищей и подруг напали. Около 20 ультраправых с ножами и телескопами (телескопическими дубинками)… У девушки пробита ножом нога, и возможно, сломана рука. У парня проломлена голова. Он не приходит в сознание», – передает ее слова «Обозреватель».

Еще один молодой человек получил ножевое ранение руки.

Она отметила, что националисты часто совершают нападения на представителей ее организации, поэтому напавших сразу идентифицировали.

Одна из пострадавших – активистка организаций «Черный стяг» и «Экологическая платформа» Вероника Яблонская. На нее и троих друзей напади на территории спортивной площадки школы №34, где они играли в футбол. К молодым людям подошли около 20 молодых людей с ножами и дубинками и напали.

«Они были в черной одежде без символики и никаких опознавательных знаков», – заявила Яблонская. Она уверена, что нападение совершено из-за их антифашистских взглядов. Представитель «Черного стяга» Антон Парамбуль обвинил в преступлении местную ячейку «Национального корпуса».

Госпитализированы три человека. Состояние четвертого человека, на которого нападали, неизвестно.

В нацполиции Украины по Львовской области подтвердили факт нападение. Отмечается, что пострадали двое мужчин и девушка в возрасте 20, 22 и 18 лет.