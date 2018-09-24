Посол Украины в Италии обиделся на власти Вероны за Порошенко

Посол Украины в Италии Евгений Перелыгин обиделся на местные власти из-за решения о лишении президента Украины Петра Порошенко почетного гражданства одного из городов страны. Он назвал авторов инициативы «веронскими артистами» в «спектакле Кремля».

«Анализ текста документа, а также то, что его подписали почти все представители партии «Лига севера», которая победила в Вероне на коммунальных выборах, свидетельствуют о вполне политической направленности этого решения», – приводит выдержки из интервью Перелыгина газете «Европейская правда» РИА «Новости».

Он полагает, что решение предыдущего состава горсовета предоставить почетное гражданство Порошенко, а также сделать бесплатным вход для украинских граждан в музеи в течение прошлого года было «искренней реакцией местных депутатов», в то время как «успешное продвижение Украины во многих сферах» якобы «не дает покоя режиму в Москве».

«Именно поэтому и был разыгран политический спектакль Кремля в исполнении веронских артистов», – решил обидевшийся дипломат.

Напомним, Порошенко был лишен звания почетного гражданина Вероны 20 сентября. Звание он получил в 2016 году, после того как городу были возвращены 17 шедевров живописи, похищенные из веронского музея и обнаруженные на Украине. Однако уже тогда жители и общественные организации сочли решение горсовета Вероны поспешным.

Проект резолюции о лишении Порошенко звания был зарегистрирован в горсовете Вероны еще в декабре 2017 года по инициативе лидера молодежного крыла партии «Лига севера».

Объясняя нынешнее решение, председатель «Ассоциации Венето – Россия» Лучано Сандона, которая была инициатором этого шага, заметил, что это стало актом справедливости в отношении «как минимум противоречивого персонажа, который не заслужил почетного гражданства Вероны, одного из самых красивых и важных городов Италии». Поэтому «нашим долгом было отобрать гражданство у Порошенко, предоставление которого было личной инициативой бывшего мэра», – заметил он.