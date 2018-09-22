Люди госпитализированы после выброса химикатов в цехе переработки ГСМ в Новокузнецке

В Новокузнецке три человека были госпитализированы после выброса химических веществ в атмосферу на предприятии по переработке и утилизации горюче-смазочных материалов, сообщает пресс-служба мэрии города.

Инцидент, о котором сообщается в субботу, произошел накануне, 21 сентября, передает РИА «Новости».

На площадке ООО «Роса-1», которая находится рядом со сталепрокатным производством ЕВРАЗ ЗСМК, «произошел залповый выброс химических веществ в атмосферу».

Из-за ухудшения состояния здоровья в травмпункт «обратились 20 работников сталепрокатного производства, всем была оказана первая медицинская помощь».

Трое были отправлены в больницу «для определения тяжести отравления».



Работу сталепрокатного производства временно остановили, коллектив эвакуировали в безопасное место.

На месте происшествия работали сотрудники МЧС, полиции, Ростехнадзора, Росприроднадзора, природоохранной прокуратуры. Обстоятельства случившегося выясняются.

В главном управлении МЧС по Кузбассу уточнили, что в цехе произошел выброс продуктов переработки, и облако по вентиляционной системе перешло в находящейся рядом цех сталепрокатного производства ЕВРАЗ ЗСМК.

Отмечается, что «газоспасатели предприятия провели замеры ПДК» – превышений нет, угрозы жизни людей нет. В данный момент цех закрыт, проводится проветривание.

По данному факту начата проверка, сообщила старший помощник прокурора Кемеровской области Елена Тушкевич.