США продлили срок лицензий Rusal и En+

Срок лицензий EN+ group PLS или Rusal PLC продлен до 12 ноября, сообщает минфин США.

Данное решение минфина США касается и компаний, которые на 50% и больше принадлежат указанным группам.

Срок выхода инвесторов из активов группы ГАЗ продлен до 23 октября, передает РИА «Новости».

Лицензия N13С от 31 июля (действовала до 21 сентября) заменена лицензией 13D.

Это сделано, чтобы рассмотреть возможные изменения в управлении и собственности компаний.

Напомним, минфин США уточнил правила сделок с компаниями, подконтрольными Олегу Дерипаске.