Пентагон заявил о запросе России по своим потерям в Грузии

Москва обращалась к Вашингтону с запросом о российских потерях в ходе операции по принуждению Грузии к миру летом 2008 года, заявил глава агентства Пентагона по учету военнопленных и пропавших без вести Келли Маккиг.

Российско-американская Комиссия по делам военнопленных и пропавших без вести обсуждает вопросы доступа к военным архивам. В нее входят рабочие группы по Великой Отечественной (Второй мировой) войне, Корейской войне, холодной войне и войне в Афганистане, а также войне во Вьетнаме, передает ТАСС.

Маккиг сообщил, что США обращаются к России по всем указанным конфликтам, а Россия запрашивает у США информацию по Второй мировой войне. Российской стороне «предоставлен доступ к трофейным германским документам».

Он также заявил, что Москва «запрашивала информацию по потерям в Грузии и Афганистане». Маккиг отметил, что «у россиян пропавшими без вести в Афганистане числятся порядка 300 человек».

США также получили доступ к архивам Министерства обороны России.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о пятидневной кампании по принуждению Грузии к миру.