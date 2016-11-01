В Сети почтили память Сергея Бодрова

Интернет-пользователи вспомнили актера и режиссера Сергея Бодрова-младшего, погибшего на Кавказе во время съемок фильма «Связной», посвященного Чеченской войне.

Автор Telegram-канала Планше и Бланманже вспомнила, что была единственным журналистом, которого взяли на место происшествия сотрудники МЧС.

«Я тогда работала в «Комсомолке» и летала с Центроспасом, это такой специальный отряд быстрого реагирования в МЧС. В самолете рассказали, что сошел ледник. Шепотом говорили, что там была группа Сергея Бодрова. Шепотом, потому что герои – не умирают, и говорить об этом не хотелось. Говорили, что звонил Шойгу и требовал «особенно там постараться». И все были уверены, что уж мы-то сейчас приедем и всех найдем, прошло всего несколько часов», – написала журналистка.

Она уточнила, что потом была долгая поисково-спасательная операция. Но, по ее словам, «в тот момент все было ясно. И очень больно».

«Слабая надежда мелькнула, когда в боковом проходе нашли сторожа. Местный дед, он в доли секунды успел понять, что происходит и спрятался, юркнул куда-то в сторону, лавина прошла мимо. А Сергей и группа просто задержались в ущелье. Часть группы уехала, а часть осталась. Кроме группы там погибло много местных. Помню, как спустя день женщины принесли нам осетинские «два пирога». Это значило одно – поминки», – написала она.

О том, что памятник Бодрову появится на станции метро «Баррикадная», сообщает Telegram-канал Нерезиновая.

Артиста планируется представить в образе Данилы Багрова – главного героя фильмов «Брат» и «Брат-2». Перед памятником выложат надпись: «Я думаю, что сила в правде». Деньги на памятник поклонники начали собирать в ноябре 2016 года.

Ровно 16 лет назад, 20 сентября 2002 года во время схода ледника Колка в Кармадонском ущелье вместе со съёмочной группой фильма «Связной» погиб Сергей Бодров-младший.

Помню этот день. Никто не хотел верить в эту новость...#брат pic.twitter.com/0IcoD792ch — Антон Беляков (@abeliakov) 19 сентября 2018 г.

20 сентября 2002 года на съемках очередного фильма, погиб Сергей Бодров. Кумир молодежи нулевых! Известный по фильму «Брат» и «Брат-2». Светлая память! pic.twitter.com/BGiiS3yQrL — Александр Дедуренко (@ADedurenko) 20 сентября 2018 г.