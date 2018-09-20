Лукашенко рассказал о появлении «железного брата»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Пекин перешли к новому этапу двусторонних отношений, став «железными братьями».

Лукашенко заявил об этом в четверг на встрече с членом постоянного комитета политбюро центрального комитета компартии Китая по проверке дисциплины Чжао Лэцзи, который 20-22 сентября посещает Минск, передает ТАСС.

Президент Белоруссии напомнил, что ранее в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества он встречался с председателем КНР Си Цзиньпином. Тогда же было объявлено о вступлении в новый этап белорусско-китайского сотрудничества, страны стали «железными братьями».

Лукашенко подчеркнул, что «непрерывный диалог на высочайшем уровне продолжается, сохраняя глубину двусторонних отношений», и каждая встреча «дает новый импульс в соединении развития наших стран во имя построения сообщества единой судьбы».

«Естественно, на этом длинном, сложном пути всегда будет нерешенные проблемы, задачи, которые надо будет реализовывать. Мне очень важно было бы сегодня услышать ваше мнение по качеству нашего взаимодействия и направлениям его дальнейшего углубления», – добавил белорусский лидер.

В свою очередь Чжао Лэцзи отметил, что Минск и Пекин «хорошие друзья и партнеры, которые искренне оказывают друг другу помощь». Он сообщил также, что цель нынешнего визита – реализовать достигнутые на высшем уровне договоренности и нарастить стратегическое взаимодействие стран.

Визит представителя КНР проходит в рамках реализации меморандума о сотрудничестве между администрацией Лукашенко и международным отделом ЦК КПК.

Напомним, в июне в Белоруссии были названы сроки введения безвиза с Китаем.