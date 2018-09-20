ВМС США выразили готовность помочь России в связи с крушением Ил-20

Представитель пресс-службы шестого флота США Кайле Рейнс заявил, что американская сторона готова оказать помощь России в поисковых работах в Средиземном море после крушения самолета Ил-20.

Рейнс сказал, что флот США готов помочь любому государству, если поступит просьба о «помощи на море», передает РИА «Новости».

В пресс-службе подчеркнули, что это «является основополагающим элементом ответственности моряков».

При этом Рейнс не сообщил, связывались ли российские военные с представителями США по данному вопросу.