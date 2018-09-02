Театральному центру на Дубровке присвоят имя Кобзона

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил увековечить память певца Иосифа Кобзона, присвоив его имя Театральному центру на Дубровке, где он принимал участие в спасении заложников в 2002 году.

«Сегодня простились с Иосифом Давыдовичем Кобзоном. Для увековечения его памяти можно было бы, на мой взгляд, подумать о присвоении его имени Театральному центру на Дубровке. Иосиф Давыдович принимал непосредственное участие в спасении заложников и в течение всех последующих лет поддерживал связь с родственниками погибших и потерпевшими при теракте на Дубровке», – написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, в октябре 2002 года на тот момент депутат Госдумы Иосиф Кобзон, британский журналист Марк Франкетти и два гражданина Швейцарии от организации «Красный крест» вошли в здание Театрального центра для переговоров с террористами. Спустя полчаса Кобзон вывел из здания Любовь Корнилову и трех детей – двух ее дочерей и еще одного ребенка, которого она назвала своим. Позже Кобзон вместе с Ириной Хакамадой снова вступили в переговоры с террористами.

Певец Кобзон скончался в четверг на 81-м году жизни. В воскресенье состоялась церемония прощания с ним, которую посетили несколько тысяч человек.