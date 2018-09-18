Россия отказалась от помощи Франции в проведении поисковой операции

Министр обороны Сергей Шойгу в телефонной беседе с главой военного ведомства Франции Флоранс Парли рассказал об обстоятельствах катастрофы Ил-20 в Сирии.

Парли принесла свои соболезнования российской стороне в связи с трагедией и предложила помощь в проведении поисковой операции.

«Сергей Шойгу поблагодарил госпожу Флоранс Парли за предложение о помощи и проинформировал о достаточности российских сил и средств для завершения всех необходимых поисковых мероприятий», – сообщили в Минобороны, передает ТАСС.

Главы военных ведомств двух стран также подробно обсудили подписанный Россией и Турцией в Сочи меморандум о стабилизации в зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб, передает РИА «Новости».

Разговор Шойгу и Парли состоялся по инициативе французской стороны.

Ранее во вторник израильский премьер Биньямин Нетаньяху выразил Путину соболезнования в связи с гибелью военных при крушении Ил-20 в Сирии.

Во вторник Минобороны России обвинило Израиль в том, что его самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию в районе сирийской Латакии, из-за чего российский самолет Ил-20 с 15 военными на борту был сбит ракетой комплекса С-200 ПВО сирийской правительственной армии.