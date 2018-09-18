Трамп заявил о попытке Китая повлиять на выборы в США торговой политикой

Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай пытается повлиять на выборы в Соединенных Штатах с помощью торговой политики, которая направлена против рабочих и фермеров.

«Китай открыто заявил, что они активно пытаются повлиять и изменить результаты наших выборов, нанося удар по нашим фермерам, владельцам ранчо и промышленным рабочимпо, которые поддерживают меня», – написал Трамп в Twitter.

Он добавил, что эти люди – «настоящие патриоты», которые осознают, что КНР вела торговлю с США в течение долгого времени только в свою пользу.

«Они также знают, что я тот, кто знает, как остановить Китай», – заявил Трамп, пообещав «мощный и быстрый экономический отпор» Китаю, если пострадают американские фермеры, скотоводы и промышленные рабочие.

В понедельник президент США Дональд Трамп увеличил пошлины на товары из КНР. Китай заявил, что вынужден будет принять синхронные меры в ответ на новые пошлины США на импорт китайских товаров.