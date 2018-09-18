Хиллари Клинтон исключили из школьной программы в Техасе

Комиссия по вопросам образования штата Техас проголосовала за исключение кандидата в президенты США в 2016 году Хиллари Клинтон и других исторических фигур из школьной программы ради экономии времени.

Кандидатов на исключение из школьной программы готовила рабочая группа из 15 человек, которая оценивала исторических деятелей с точки зрения их влияния на коренные преобразования и его долгосрочность, передает RT со ссылкой на Dallas News.

Писательница и политическая активистка Хелен Келлер набрала семь из 20 возможных баллов, Клинтон – всего пять. Комиссия решила их исключить. Отмечается, что это сэкономит учителям 40 и 30 минут учебного времени соответственно.

В то же время комиссия отказалась исключать американского проповедника Билли Грэма.

Учителя рассказали газете, что школьники Техаса должны выучивать так много исторических фигур, что это превратилось в «зубрежку дат и имен», и учеба теряет смысл.

Учителя по-прежнему смогут рассказывать о Клинтон и Келлер, но «их изучение теперь просто не является обязательным».