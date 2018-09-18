Кандидат в губернаторы Приморья от КПРФ голодал меньше суток

Кандидат в губернаторы Приморья от КПРФ Андрей Ищенко прекратил объявленную ранее голодовку, а также отказался от идеи установки палаточного лагеря на площади перед городской администрацией.

По словам Ищенко, такое решение он принял по рекомендации лидера КПРФ Геннадия Зюганова и после того, как появились «нотки взаимодействия» со стороны главы Центризбиркома Эллы Памфиловой, сообщает «Радио Свобода».

Ищенко добавил, что палаточный лагерь могли бы разогнать сотрудники полиции и что он последовал совету Зюганова действовать в рамках законодательства.

Напомним, в единый день голосования 9 сентября ни один из кандидатов в губернаторы Приморья не смог набрать нужного числа голосов – минимум 50% плюс один голос. После обработки 97,87% протоколов, по данным ЦИК, у врио губернатора Андрея Тарасенко («Единая Россия») было 47,11% голосов, у коммуниста Андрея Ищенко – 50,37%. После обработки 99,03% протоколов вперед вышел Тарасенко с 49,02%.

Ищенко объявил голодовку, протестуя против якобы допущенной во Владивостоке, Находке, Уссурийске и Артеме фальсификации протоколов. Штаб Тарасенко в свою очередь заявил, что в ходе второго тура в пользу Ищенко было куплено около 24 тыс. голосов избирателей, на что было потрачено 40 млн рублей.

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что Центральная избирательная комиссия ждет жалоб от участников второго тура выборов главы Приморского края и намерена тщательно во всем разобраться, прежде чем будут подведены итоги выборов в регионе.