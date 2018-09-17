Аргентинских фанатов наказали за оскорбление россиянки на ЧМ

Министерство безопасности Аргентины наказало трех граждан своей страны за непристойное поведение во время чемпионата мира по футболу в России.

В отношении мужчин наложены санкции – им запрещено посещать футбольные матчи в течение двух лет. Поводом для ограничений послужил ролик, появившийся в Сети. На нем южноамериканцы заставляют россиянку повторить на камеру предложения «сексистского содержания», пишет Ura.ru.

Видео опубликовано в интернете 47-летним Нестором Пенови, одним из тех футбольных болельщиков, поведение которого власти страны признали недостойным. Несмотря на принесенные извинения, он был наказан.

Других двух фанатов наказали за то, что попросили мужчину в тюрбане произнести слово «бомба» по-испански. Фразы также были записаны на видео и опубликованы в интернете.

Напомним, матчи чемпионата мира по футболу проходили с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.