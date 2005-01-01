Лауреат Нобелевской премии мира призвала не делать Россию «козлом отпущения»

Западные СМИ пытаются всеми силами демонизировать Россию, но если Запад и дальше будет делать из Москвы «козла отпущения», мир окажется на грани катастрофы, пишет для Common Dreams лауреат Нобелевской премии мира Мэйрид Магуайр.

«Когда мы сейчас смотрим СМИ, нас кормят с ложечки все большим и большим количеством пропаганды и страхом неизвестного, утверждая, что мы должны бояться неизвестного и полностью положиться на наше правительство, которое нас от него убережет. Взглянув на нынешние СМИ, некоторые из нас, кто достаточно стар, вспомнят о статьях времен холодной войны и истерии на счет того, что русские придут, и мы будем прятаться под кухонными столами ради продолжения ядерной войны», – приводит текст ее статьи RT.

Магуйар заявила, что ездила по России в разгар холодной войны и была шокирована «нищетой этой страны». По ее словам, мирная делегация не понимала, как «вообще поверила в то, что Россия – это сила, которой стоит бояться». Она вспомнила о студентах, которые были «удручены своей абсолютной нищетой», но яростно критиковали НАТО за то, что блок завел СССР в гонку вооружений. Однако позже она с удивлением встретила страх американских студентов перед Россией.

«Это хороший пример того, как неизвестное может привести к глубокой, укоренившейся паранойе, если тобой правильно манипулируют», – заявила она.

Магуйар отметила, что любая армия дорого обходится, и западным военным нужен противник для оправдания их существования.

«Противника необходимо создать, а людей – убедить в том, что ради защиты страны нужно действовать», – заявила активистка.

«Лично я, конечно, не считаю, что у России нет недостатков. Однако количество антироссийской пропаганды в СМИ – это откат к эпохе холодной войны», – считает она.

Магуайр уверена, что пропаганда ведет к увеличению количества вооружений в мире и расширению НАТО, одновременно дело идет к конфронтации с крупными ближневосточными и азиатскими державами.

«Демонизация России, по моему мнению, – это одна из самых опасных нынешних мировых тенденций. Делать из России козла отпущения – это непростительная игра… Как политическим лидерам, так и каждому отдельно взятому человеку пора предпринять усилия, чтобы отойти от края пропасти и начать налаживать отношения с нашими российскими братьями и сестрами. Слишком долго элита извлекала из войны финансовые выгоды, в то время как миллионы жили в нищете и отчаянии. Народы мира оказались жертвами военной пропаганды, основанной на лжи и дезинформации», – заявила она.

Магуайр подчеркивает, что НАТО своими «гуманитарными вмешательствами» разрушило жизни миллионов людей, намеренно опустошив их страны. США, Великобританию и Францию она называет «наиболее склонными к милитаризму» странами.

«В крайне милитаризованном и опасном мире очень важно начать видеть в друг друге людей, находя пути для сотрудничества и братания. Политика демонизации мировых лидеров ради подготовки почвы для вторжений и войн должна быть сейчас же прекращена», – заявила она.

В то же время она рассказывает, как в Москве присутствовала на службе в главном православном храме и была поражена глубокой духовностью и верой людей, певших на протяжении всей трехчасовой службы.

«Я была тронута культурой русского народа, и я могла чувствовать, что вся их грандиозная история страданий и гонений породила в них чувствительность и жажду к миру», – вспоминает лауреатка.

Она призвала людей убедить политических лидеров в США, ЕС и России «использовать свои умения для налаживания доверительных отношений и сотрудничества ради мира и отказа от насильственных методов».

В пятницу глава МИД России Сергей Лавров заявил, что политика Запада в отношении России подходит под понятие «гибридная война», американская и европейская пресса устраивает «шельмование» нашей страны по любому поводу.