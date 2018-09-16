Умер актер из «Секретных материалов»

Актер Питер Донат, исполнитель роли отца главного героя сериала «Секретные материалы» Фокса Малдера, ушел из жизни в возрасте 90 лет, об этом сообщила его супруга Мария Донат.

Актер умер в своем доме в Калифорнии, причина смерти – осложнения от диабета, пишет Daily Mail.

В «Секретных материалах» он появлялся в шести эпизодах. Кроме того, Донат играл и в других известных сериалах и фильмах, в том числе в «Она написала убийство», «Миссия невыполнима», «Крестный отец – 2».

Сериал «Секретные материалы» выходил с 1993 по 2002 годы. Главные роли в нем исполнили Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсон. В 2016 и 2018 годах вышли 10-й и 11-й сезоны.