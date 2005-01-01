Симоньян раскритиковала «зайчиков» из Би-би-си

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян указала на некорректный заголовок, под которым телекомпания Би-би-си выпустила интервью с ней.

«Зайчики из ВВС выпустили мое интервью под заголовком: «Маргарита Симоньян: у меня нет оснований верить Петрову и Боширову», – написала она в своем Telegram-канале.

Она сказала, что в реальности ее ответ на вопрос о том, поверила ли она Александру Петрову и Руслану Боширову, которых Лондон обвиняет в якобы отравлении Скрипалей, звучал иначе. «Я верю только в то, что видела своими глазами. С этой точки зрения, у меня нет оснований верить на слово Петрову или Боширову, но еще меньше у меня оснований верить вашим (британским – прим. ВЗГЛЯД) спецслужбам, поскольку все время своего существования ваши спецслужбы врут, и весь мир знает, что они врут», – написала она.

«Почувствуйте разницу», – призвала главред RT.

Накануне Симоньян раскрыла подробности интервью с Александром Петровым и Русланом Бошировым.