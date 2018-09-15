WADA пока не завершило расследование против Черышева

Антидопинговое расследование в отношении российского футболиста Дениса Черышева еще не завершено, сообщило Всемирное антидопинговое агентство (WADA).

WADA отказалось комментировать расследование, так как «все еще рассматривает этот случай», передает РИА «Новости».